Новости регионов: режим ЧС ввели на руднике в Амурской области

В Амурской области ввели режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер". Ранее там обрушилось до девяти тысяч кубометров породы. По информации прокуратуры, под землей на глубине свыше 100 метров осталось около 15 шахтеров. Сообщается, что люди живы, но связи с ними нет. Областной Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Тем временем на Камчатке эвакуировали туристов, которые попали под лавину. Спасательный вертолет Ми-8 забрал их в четырех километрах от места ЧП. Из 11 человек выжили 9. Двое не смогли выбраться из-под снежных завалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.