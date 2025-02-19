Новости регионов: один спасатель погиб и один пострадал при сходе лавины в КЧР

Один спасатель погиб и один пострадал при сходе лавины в Карачаево-Черкесии. По информации МЧС, сотрудники занимались поиском незарегистрированной группы альпинистов, попавшей под другую лавину.

В Челябинске девять мужчин взяли в заложники 22-летнего мужчину и потребовали у его родителей деньги и квартиру. Как сообщили следователи, подозреваемые похитили приезжего юношу, держали его в одном из домов и звонили его родителям с угрозами убить заложника, если те не выполнят их требования.

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти на 15%. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, на это в федеральном бюджете заложено около 85 миллиардов рублей.

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