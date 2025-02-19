Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в Челябинске девять мужчин взяли в заложники парня, чтобы получить выкуп

Новости регионов: в Челябинске девять мужчин взяли в заложники парня, чтобы получить выкуп

Драка с поножовщиной произошла в Басманном районе Москвы

Новости регионов: взрыв произошел на нефтяном месторождении в Тюменской области

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В Челябинске девять мужчин взяли в заложники 22-летнего парня и потребовали у его родителей деньги и квартиру. Как сообщили следователи, подозреваемые похитили приезжего юношу, держали его в одном из домов и звонили его родителям с угрозами убить заложника, если те не выполнят их требования. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти на 15%. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, на это в федеральном бюджете заложено около 85 миллиардов рублей. Ежегодная апрельская индексация социальных пенсий, как ожидается, позволит повысить доходы более чем для 4 миллионов россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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