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19 февраля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв произошел на нефтяном месторождении в Тюменской области

Новости регионов: взрыв произошел на нефтяном месторождении в Тюменской области

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На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв. Сильные ожоги получили двое сотрудников. Они находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, все произошло во время ремонта оборудования. Спустя некоторое время пожар потушили. Однако из-за происшествия пришлось остановить работу других скважин.

На горнолыжных курортах Сочи временно приостановили продажу ски-пассов и прогулочных билетов. Причиной стал сильный снегопад. За ночь в горах выпало свыше полуметра снега. А на высоте больше 1 тысячи метров сейчас наблюдается повышенная лавинная опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществопогодарегионывидеоАлина Гилева
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