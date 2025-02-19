Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 16:30

Происшествия

Омбудсмен рассказала о состоянии едва не утонувшего в бассейне ребенка

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская следит за делом мальчика, который чуть было не утонул в одном из столичных бассейнов. Она постоянно поддерживает связь с семьей ребенка и узнает о его состоянии.

Со слов отца мальчика, жизни его сына ничего не угрожает. Однако длительное нахождение под водой негативно повлияло на его здоровье. Сейчас его восстановлением занимаются специалисты одной из клиник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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