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19 февраля, 16:45

Происшествия

Спасатели локализовали пожар в автосервисе Ленинградской области

Спасатели локализовали пожар в автосервисе Ленинградской области

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Автосервис загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили в МЧС, крупный пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели.

Ранее поступила информация, что в поселке Бугры загорелись здание автосервиса, двухэтажная пристройка и четыре вагончика. Там произошел взрыв газового баллона. Причины возникновения пожара уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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