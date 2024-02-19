Спасатели локализовали пожар в автосервисе Ленинградской области

Автосервис загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили в МЧС, крупный пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели.

Ранее поступила информация, что в поселке Бугры загорелись здание автосервиса, двухэтажная пристройка и четыре вагончика. Там произошел взрыв газового баллона. Причины возникновения пожара уточняются.

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