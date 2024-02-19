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19 февраля, 12:45

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Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной

Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной

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В Польше больше двух тысяч аграриев заблокировали границу с Украиной. Они не пускают фуры с зерном через КПП и требуют ограничить ввоз дешевой украинской продукции. В ночь на 19 февраля фермеры также пытались остановить на границе пассажирские автобусы с Украины.

В Лондоне прошла 77-я церемония вручения наград премии Британской киноакадемии BAFTA. Триумфатором стала картина "Оппенгеймер". Фильм получил семь наград из 13. Сыгравший физика актер Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Кристофер Нолан – лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун благодаря роли в фильме "Бедные-несчастные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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