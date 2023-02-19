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19 февраля, 21:15

Происшествия

Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

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12-летняя девочка погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряд разорвался в тот момент, когда она разговаривала по телефону с отцом.

По жилым домам было выпущено как минимум 9 артиллерийских снарядов. Кроме того, под обстрелом оказались хутор Старый, села Пороз и Староселье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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