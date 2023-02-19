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19 февраля, 16:15

Происшествия

Массированный удар нанесли ВСУ по центру Донецка

Массированный удар нанесли ВСУ по центру Донецка

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Массированный удар нанесли ВСУ по центру Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, под огнем оказались донецкий крытых рынок, трибуны стадиона, парк, библиотека и гимназия.

ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО в течение двух минут. Под обстрелом оказались Киевский и Ворошиловский районы.

Также повреждены здания общежития и прокуратуры. Имеются прямые попадания в жилые дома. Есть раненые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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