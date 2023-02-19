19 февраля, 16:15Происшествия
Массированный удар нанесли ВСУ по центру Донецка
Массированный удар нанесли ВСУ по центру Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, под огнем оказались донецкий крытых рынок, трибуны стадиона, парк, библиотека и гимназия.
ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО в течение двух минут. Под обстрелом оказались Киевский и Ворошиловский районы.
Также повреждены здания общежития и прокуратуры. Имеются прямые попадания в жилые дома. Есть раненые.
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