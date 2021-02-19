В Керчи и трех районах Крыма введут режим ЧС

Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке республики.

Движение по части трассы "Таврида" из-за снегопада будет перекрыто с 15:30, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.