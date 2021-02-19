Новости России: мэру свердловского города Артемовский сожгли машину

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В Свердловской области у мэра города Артемовский Константина Трофимова сожгли машину. Для городка с населением 30 тысяч человек это стало настоящей сенсацией. А сам Трофимов рассказал местным журналистам, что это не просто хулиганство, а продуманная месть за его работу на посту главы города. Якобы нечистые на руку чиновники были недовольны проведенной им управленческой реформой.
Из Чукотского села Нунлигран организуют еще три рейса для эвакуации детей из школы-интерната. Село осталось без теплоснабжения из-за аварии на магистральной сети. Там введен режим ЧС. Эвакуируют и местных жителей. Правда, некоторые отказываются покидать свои квартиры несмотря на лютый мороз.
Дефицит топлива добрался до Сибири. Он начался в Хабаровском крае, потом захватил Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию. Специалисты называют это цепной реакцией. На некоторых заправках уже приостанавливали продажи из-за нехватки бензина. При этом потребителям, по мнению экспертов, волноваться не о чем. Скачок цен коснется только бизнесменов.
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