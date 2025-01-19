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Новости

19 января, 21:30

Происшествия

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

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В районе мыса Панагия специалисты приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Судя по видео, техника работает и в темное время суток. Также к судну построили дорогу и возвели техническое сооружение вокруг него. Теперь машины могут работать вплотную к танкеру.

Москвичей предупреждают о том, что мошенники начали воровать аккаунты в мессенджере Telegram новым способом. Делают они это с помощью специально создаваемых домовых чатов. Аферисты расклеивают в подъездах листовки, на которых напечатан QR-код, и по нему якобы можно вступить в новый чат соседей.

Жители Якутии окунулись в прорубь на Крещение при морозе минус 37 градусов. Такая погода для местных граждан не считается особенно холодной, поскольку в январе тут воздух может охладиться и до минус 46 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыэкологиябезопасностьобществовидеоЕкатерина Фоменко
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