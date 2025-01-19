Новости регионов: у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута

У кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута. Работы не прекращаются даже ночью. В них задействовано больше 250 человек. С поверхности воды нефтепродукты собирают тяжелые гусеничные экскаваторы. Затем их вывозят на утилизацию в самосвалах. Продолжают спасать и птиц, их очищают от мазута и кормят специальной смесью.



В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Он стартовал 18 января с личного турнира. После каждого раунда выбывали участники с наименьшей суммой баллов. На 19 января запланирован командный турнир по итогам первого дня. Москвичи сразятся с петербуржцами. Каждая команда будет состоять из одной спортивной пары, двух женщин и шестерых мужчин.

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