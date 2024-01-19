Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 января. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье, в результате которой пострадали три человека. По словам очевидцев, в момент резкой остановки несколько лыжников вылетели из кресел. На данный момент эвакуация завершена. Спасатели сняли всех застрявших на высоте.

Первую очередь новой дороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО сдадут в этом году. Сергей Собянин оценил ее готовность в 70%. Планируется открыть чуть более 8 километров трассы с мостами и путепроводами. Это должно снизить нагрузку на Киевское и Калужское шоссе.

Москвичей ожидает морозная и солнечная погода в выходные, 20 и 21 января. Такие условия подойдут для прогулок на свежем воздухе, катания на лыжах и санках. Вместе с тем коммунальные службы продолжают расчищать улицы после снегопада.

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