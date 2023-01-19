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19 января, 19:45

Происшествия

Владелец дрона возместил ущерб после пробития стекла фуры в Воронежской области

Владелец дрона возместил ущерб после пробития стекла фуры в Воронежской области

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Владелец дрона, влетевшего в лобовое стекло фуры в Воронежской области, возместил ущерб. Его оценили в 280 тысяч рублей, сообщили телеграмм-каналы.

Теперь аппарат, стоимость которого превышает 800 тысяч рублей, отправится в ремонт. По одной из версий, он мог разрядиться, поэтому и спикировал на большегруз. В результате ДТП дальнобойщик получил порезы рук и лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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