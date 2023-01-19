19 января, 19:45Происшествия
Владелец дрона возместил ущерб после пробития стекла фуры в Воронежской области
Владелец дрона, влетевшего в лобовое стекло фуры в Воронежской области, возместил ущерб. Его оценили в 280 тысяч рублей, сообщили телеграмм-каналы.
Теперь аппарат, стоимость которого превышает 800 тысяч рублей, отправится в ремонт. По одной из версий, он мог разрядиться, поэтому и спикировал на большегруз. В результате ДТП дальнобойщик получил порезы рук и лица.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.