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19 января, 21:45

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Лайнер Astoria Grande продолжит круиз после инцидента в турецком порту

Лайнер Astoria Grande продолжит круиз после инцидента в турецком порту

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Лайнер Astoria Grande с россиянами на борту продолжит круиз после инцидента в турецком порту. Вечером 19 января судно отправится из порта Амасра в следующий пункт назначения. В порт Сочи судно прибудет 21 января.

Накануне из-за шторма лайнер не мог бросить якорь в порту, а затем столкнулся с причалом. На борту было более 600 человек, но никто из них не пострадал. Лайнер Astoria Grande дрейфовал недалеко от гавани. Пассажиры сошли на берег только через сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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