Массовые забастовки переросли в столкновения с полицией в Париже

В Париже массовые забастовки против пенсионной реформы закончились жесткими столкновениями. Они вспыхнули после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ те применили слезоточивый газ и стали оттеснять толпу силой.

В акции участвуют десятки тысяч человек, в том числе желтые жилеты. Люди не хотят повышения пенсионного возраста. Ежегодно он будет увеличиваться на три месяца, пока не достигнет 64 лет. Акции протеста проходят и в других городах Франции.

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