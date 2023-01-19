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Новости

19 января, 19:30

В мире

Массовые забастовки переросли в столкновения с полицией в Париже

Массовые забастовки переросли в столкновения с полицией в Париже

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В Париже массовые забастовки против пенсионной реформы закончились жесткими столкновениями. Они вспыхнули после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ те применили слезоточивый газ и стали оттеснять толпу силой.

В акции участвуют десятки тысяч человек, в том числе желтые жилеты. Люди не хотят повышения пенсионного возраста. Ежегодно он будет увеличиваться на три месяца, пока не достигнет 64 лет. Акции протеста проходят и в других городах Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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