Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах. О состоянии пострадавших сообщили украинские власти.

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ и радиолокационную станцию производства США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В России более 55% граждан привились от гриппа. Таковы данные Минздрава РФ.