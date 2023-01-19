Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Политика

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

Фура и квадрокоптер столкнулись в Воронежской области

Круизный лайнер Astoria Grande пришвартовался после инцидента в турецком порту

"Пострадали мирные жители": дончане рассказали о последствиях обстрелов города

Автомобиль пробил стену многоуровневого паркинга в Бразилии

ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки

Новости часа: ВСУ выпустили еще 14 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку – СМИ

Пожар произошел в общежитии одной из военных частей в Армении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах. О состоянии пострадавших сообщили украинские власти.

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ и радиолокационную станцию производства США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В России более 55% граждан привились от гриппа. Таковы данные Минздрава РФ.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикаобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика