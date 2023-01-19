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Авария на ТЭЦ произошла в Хабаровске

Авария на ТЭЦ произошла в Хабаровске

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В Хабаровске, где погода зафиксировалась на отметке 20 градусов мороза, без тепла остались 135 домов, 5 медучреждений, 3 школы и 2 детских сада. Это произошло из-за аварии на ТЭЦ. Станция, на которой произошла неполадка, обеспечивает более половины энергии города.

Специалисты делают все, чтобы уберечь трубы от промерзания. Рабочие уже начали ремонт поврежденного трубопровода, туда направили две бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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