Несколько поселков в Ленинском городском округе остались без света. Как сообщили местные жители, кто-то повредил опору линии электропередачи, которая задела при падении еще одну. Люди находятся и без отопления, и с отключенным водопроводом, потому что работа коммуникаций тоже зависит от электричества.

В поселки уже привезли генераторы, но пока не удалось подключить все дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.