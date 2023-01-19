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Несколько поселков в Ленинском городском округе остались без света

Несколько поселков в Ленинском городском округе остались без света

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Несколько поселков в Ленинском городском округе остались без света. Как сообщили местные жители, кто-то повредил опору линии электропередачи, которая задела при падении еще одну. Люди находятся и без отопления, и с отключенным водопроводом, потому что работа коммуникаций тоже зависит от электричества.

В поселки уже привезли генераторы, но пока не удалось подключить все дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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