Новости России: в Сочи в самолет ударила молния

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На Сочи обрушился сильнейший шторм. В один из самолетов прямо во время посадки ударила молния. В результате никто не пострадал. Пассажиров на борту не было, лайнер только готовился выполнять рейс. В итоге судно временно отстранили от полетов, чтобы все проверить, а пассажиров переоформили на другой рейс. Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра самолеты даже не могли там приземлиться. Лайнеры сносило порывами. В итоге экипажам приходилось делать повторные попытки.
Жители Зеленоградска засняли во время шторма колесо обозрения. Из-за сильного ветра кабинки на аттракционе вращались вокруг своей оси.
Затор из нескольких сотен фур сформировался в Волгоградской области. Плотный поток в саратовском направлении образовался из-за сильной метели. На дорогах лежат огромные сугробы и водители не могут справиться с управлением.
Информация о наезде танка на линию электропередачи под Волгоградом не подтвердилась. Об этом сообщили в Южном военном округе. Ранее в соцсетях появились кадры колонны танков. Один из них снес опору линии электропередачи, после чего жители шести поселков остались без света. В пресс-службе пояснили, что на видео танк Т-90, а "танков данной модификации в Волгоградском соединении нет".
Снежная буря на Сахалине оставила многих водителей без руля. Машины оказались в плену огромных сугробов. Их доставали коммунальщики на специальной технике. Повреждены в итоге больше 20 авто.
В дагестанском селе местным жителям пришлось несколько километров нести на руках рожающую женщину. Дойти из их села до больницы можно лишь по узкой тропе, автомобильной дороги там нет. Решить этот вопрос, по словам местных жителей, власти обещают уже около 10 лет.
Жители Дагестана устроили протест из-за постоянных отключений электричества, а власти посоветовали им меньше заниматься майнингом. Именно так они объяснили регулярные проблемы с энергоснабжением. При этом люди остаются без тепла в самые холодные дни. Постоянные обращения к властям не дают результата.
Побережье Анапы покрылось густой пеной. Она настолько плотная, что практически не оседает даже под воздействием осадков.
Двое белых медвежат на Ямале прошли 600 километров, чтобы вернуться к людям. Ранее годовалых зверят заметили жители одного поселка. Малышей отловили и отвезли в тундру. Там им оставили внушительный запас корма. Однако медвежата спустя 18 дней вернулись в то же место. Теперь решается вопрос либо о повторной эвакуации животных, либо об их переезде в зоопарк.
В ростовских ЗАГСах запретили смеяться во время церемонии бракосочетания. Также нельзя пить спиртное, двигать мебель и приходить на праздник в грязной обуви. Все это следует из опубликованного постановления о порядке проведения свадебных церемоний. На этом запреты не заканчиваются. Присутствующим также нельзя восклицать и громко разговаривать.
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