Родители извинились за слова мужчины, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве

Родители мужчины, устроившего скандал в московском автобусе, извинились за сына. Они считают, что он не имел права оскорблять людей. Также родители просили СК учитывать, что у него двое детей и он кормилец в семье.

Конфликт пассажир начал после того, как водитель отказался высадить его вне остановки. Мужчина обругал пожилых людей, сделавших ему замечание и начал угрожать. Сейчас он находится под арестом. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. По этой статье грозит до 6 лет колонии или крупный штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.