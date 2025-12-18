Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 декабря

На юго-востоке Москвы мужчина чуть не задавил женщину с коляской, которая заняла место на парковке для мужа. Водитель, который приехал раньше, попытался освободить себе место силой.

Суд на два месяца арестовал женщиу, которая помогала рожать известному блогеру Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева. – Прим. ред.). В результате ребенок скончался. При этом, предварительно, он родился здоровым, однако спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось.

Жители Троицка страдают от банды подростков, которые взрывают петарды. Они не только подвергают риску себя и прохожих, но и портят городское имущество. Помимо этого, они могут поджечь парковку с автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

