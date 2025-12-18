Форма поиска по сайту

18 декабря, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 декабря

Новости мира: протесты фермеров из 27 стран начались в Бельгии

Следователи предъявили обвинение псевдо-акушерке в связи со смертью младенца в Москве

В МИД сообщили, что Россия делает все возможное для вызволения своих граждан из Мьянмы

Новости мира: глава ЕК потребовала от саммита ЕС решения по финансированию Украины

Новости регионов: взрыв газа произошел в частном доме под Белгородом

Спасатели потушили пожар на складе в Северном Медведкове

Административно-складской ангар загорелся на северо-востоке Москвы

Новости мира: бразильский город Петрополис пострадал от мощного наводнения

Новости регионов: два человека погибли в аварии под Таганрогом

На юго-востоке Москвы мужчина чуть не задавил женщину с коляской, которая заняла место на парковке для мужа. Водитель, который приехал раньше, попытался освободить себе место силой.

Суд на два месяца арестовал женщиу, которая помогала рожать известному блогеру Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева. – Прим. ред.). В результате ребенок скончался. При этом, предварительно, он родился здоровым, однако спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось.

Жители Троицка страдают от банды подростков, которые взрывают петарды. Они не только подвергают риску себя и прохожих, но и портят городское имущество. Помимо этого, они могут поджечь парковку с автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

