Следователи предъявили обвинение псевдо-акушерке в связи со смертью младенца в Москве

Следователи Москвы предъявили обвинение псевдо-акушерке в связи со смертью новорожденного. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном осуществлении медицинской деятельности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

У обвиняемой не было медицинского образования и необходимой квалификации, однако она сумела убедить беременную клиентку в своей профессиональной пригодности. По данным следствия, женщина практиковала сопровождение будущих матерей и принимала роды. Следователи намерены установить центр, в составе которого она осуществляла свою деятельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.