Новости регионов: взрыв газа произошел в частном доме под Белгородом

Взрыв газа произошел в частном доме под Белгородом. На видео попал момент, как небольшой кирпичный коттедж буквально взлетел на воздух. В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка. Она находилась в доме. Строение полностью разрушено. Проверку проводит прокуратура. Взрыв произошел в селе Драгунское.



В Иркутске растут сугробы. Из-за сильного снегопада там усилили уборку улиц. Высота снежного покрова составила 23 сантиметра. Снег продолжает заметать улицы города. На дорогах образовываются пробки, людям сложно добираться до места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.