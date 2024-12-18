Предполагаемый исполнитель убийства генерала Кириллова назвал заказчиков преступления

Предполагаемый исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова назвал заказчиков преступления.

Злоумышленник рассказал, что он действовал по заказу Украины. За это ему предлагали 100 тысяч долларов и возможность уехать в Европу.

Теперь вопрос об аресте задержанного решит Басманный суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

