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18 декабря, 22:15

Происшествия

Предполагаемый исполнитель убийства генерала Кириллова назвал заказчиков преступления

Предполагаемый исполнитель убийства генерала Кириллова назвал заказчиков преступления

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Предполагаемый исполнитель убийства генерала Кириллова назвал заказчиков преступления

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Предполагаемый исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова назвал заказчиков преступления.

Злоумышленник рассказал, что он действовал по заказу Украины. За это ему предлагали 100 тысяч долларов и возможность уехать в Европу.

Теперь вопрос об аресте задержанного решит Басманный суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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