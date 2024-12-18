Новости регионов: под Мурманском столкнулись пассажирский и грузовой поезд

Один человек погиб в результате аварии на железной дороге под Мурманском. Там столкнулись два поезда – пассажирский и грузовой. Женщина получила травмы и скончалась в машине скорой помощи. Сейчас состав уже отправился дальше по маршруту. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков. Из-за сильных ливней вышла из берегов река Херота и затопила жилые зоны. Осадки спровоцировали 13 оползней, повреждены дороги.

Следственный комитет предъявил обвинения капитанам двух танкеров, которые потерпели крушение в Черном море. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа.

