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Новости

18 декабря, 21:45

Происшествия

Новости регионов: под Мурманском столкнулись пассажирский и грузовой поезд

Новости регионов: под Мурманском столкнулись пассажирский и грузовой поезд

"Московский патруль": правоохранители задержали москвича за дрифт у елки в Видном

"Московский патруль": неизвестные напали на робота-доставщика в центре Москвы

"Московский патруль": силовики задержали подозреваемого в убийстве Кириллова

"Московский патруль": полицейские нашли в Москве свыше тонны подозрительной икры

Предполагаемый исполнитель убийства генерала Кириллова назвал заказчиков преступления

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 декабря

Новости регионов: под Мурманском столкнулись два поезда

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова рассказал, что ему обещали кураторы

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве генерала Кириллова

Один человек погиб в результате аварии на железной дороге под Мурманском. Там столкнулись два поезда – пассажирский и грузовой. Женщина получила травмы и скончалась в машине скорой помощи. Сейчас состав уже отправился дальше по маршруту. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков. Из-за сильных ливней вышла из берегов река Херота и затопила жилые зоны. Осадки спровоцировали 13 оползней, повреждены дороги.

Следственный комитет предъявил обвинения капитанам двух танкеров, которые потерпели крушение в Черном море. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа.

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происшествиярегионыобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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