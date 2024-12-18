Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 декабря.



Следователи работают с подозреваемым в убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленника удалось установить менее, чем за сутки.

Им оказался иностранец 1995 года рождения, который находился в деревне под Балашихой. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения. Уже известно, что в Москву задержанный приехал по заданию своих украинских кураторов.

