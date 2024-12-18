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18 декабря, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 декабря

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 декабря.

Следователи работают с подозреваемым в убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленника удалось установить менее, чем за сутки.

Им оказался иностранец 1995 года рождения, который находился в деревне под Балашихой. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения. Уже известно, что в Москву задержанный приехал по заданию своих украинских кураторов.

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