18 декабря, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 декабря.
Следователи работают с подозреваемым в убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленника удалось установить менее, чем за сутки.
Им оказался иностранец 1995 года рождения, который находился в деревне под Балашихой. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения. Уже известно, что в Москву задержанный приехал по заданию своих украинских кураторов.