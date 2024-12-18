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Новости

18 декабря, 19:30

Происшествия

Новости регионов: под Мурманском столкнулись два поезда

Новости регионов: под Мурманском столкнулись два поезда

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова рассказал, что ему обещали кураторы

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве генерала Кириллова

Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14

Движение транспорта затруднено на участке Киевского шоссе в ТиНАО из-за ДТП

Новости регионов: режим ЧС введут в нескольких районах Сочи после схода оползней

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова рассказал, сколько денег ему предложили

Под Мурманском произошло столкновение грузового поезда с пассажирским составом

Три автомобиля столкнулись на улице Новаторов в Москве

Два человека пострадали в ДТП с такси и фургоном в Москве

В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате восемь вагонов сошли с рельсов. По последним данным от МЧС, пострадали 14 человек. В РЖД сообщили, что четверо находятся в тяжелом состоянии. Один из них – проводник. Еще один человек оказался зажат внутри вагона. На месте работают спасатели. Всего в поезде ехали 326 пассажиров. Тех, кто не пострадал, сейчас пересаживают в исправные вагоны, и обещают скоро отправить поезд. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи выпало беспрецедентное количество осадков. Из-за сильных ливней вышла из берегов река Херота и затопила жилые зоны. Больше всего от стихии пострадали Адлерский и Хостинский районы. Осадки спровоцировали 13 оползней, повреждены дороги. Часть жителей осталась без света и газа. Пока внизу ливни, в горах идет снег. Местами введен локальный режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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