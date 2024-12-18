Новости регионов: режим ЧС введут в нескольких районах Сочи после схода оползней

Локальный режим ЧС введут в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах Сочи после схода крупных оползней из-за сильных ливней. Из берегов вышла река Херота. Море заливает дворы домов на первой линии. Затоплены подъезды. В горных районах пострадало несколько сел.

Спасатели занимаются сбором нефтепродуктов на побережье Черного моря после ЧП с танкерами. Работу осложняет погода. В районе дует сильный ветер.

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