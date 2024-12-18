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Новости

18 декабря, 17:30

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС введут в нескольких районах Сочи после схода оползней

Новости регионов: режим ЧС введут в нескольких районах Сочи после схода оползней

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова рассказал, сколько денег ему предложили

Под Мурманском произошло столкновение грузового поезда с пассажирским составом

Три автомобиля столкнулись на улице Новаторов в Москве

Два человека пострадали в ДТП с такси и фургоном в Москве

Подозреваемого в совершении теракта против генерала Кириллова могут арестовать

Авария произошла на улице 1905 года в Москве

Около 80 тонн нефтепродуктов собрали на черноморском побережье

Анна Седокова назвала адом последние годы семейной жизни с Янисом Тиммой

Река Херота вышла из берегов в Сочи

Локальный режим ЧС введут в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах Сочи после схода крупных оползней из-за сильных ливней. Из берегов вышла река Херота. Море заливает дворы домов на первой линии. Затоплены подъезды. В горных районах пострадало несколько сел.

Спасатели занимаются сбором нефтепродуктов на побережье Черного моря после ЧП с танкерами. Работу осложняет погода. В районе дует сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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