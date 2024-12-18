Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова могут арестовать в ближайшее время

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могут решить уже в ближайшее время. Следствие планирует обратиться в суд.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого. Во время допроса мужчина рассказал о своих мотивах и вознаграждении, которое ему предложили организаторы теракта.

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