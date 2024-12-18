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18 декабря, 13:15

Происшествия

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова могут арестовать в ближайшее время

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова могут арестовать в ближайшее время

Песков: заказчики и организаторы теракта против генерала Кириллова очевидны

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Подозреваемого в организации теракта против генерала Кириллова и его помощника допросили

ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Кириллова доставлен в СКР

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова и его помощника

Задержаны подозреваемые в совершении теракта против генерал-лейтенанта Кириллова

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могут решить уже в ближайшее время. Следствие планирует обратиться в суд.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого. Во время допроса мужчина рассказал о своих мотивах и вознаграждении, которое ему предложили организаторы теракта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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