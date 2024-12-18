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18 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: улицы Сочи ушли подводу из-за урагана

Новости регионов: улицы Сочи ушли подводу из-за урагана

Подозреваемого в организации теракта против генерала Кириллова и его помощника допросили

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Сильный шторм с ветром и дождями бушует в Сочи. Из берегов вышла река Херота. Из-за этого под воду ушли некоторые улицы города, а также дороги в Адлере и набережная в "Сириусе". Кроме того, море заливает дворы домов на первой линии. Местами сильный ветер повалил кипарисы. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в регионе как минимум до вечера 18 декабря. Также есть опасность формирования смерчей.

Между тем в Петербурге начался сезон "рискованной" снегоуборки. Коммунальщики Васильевского острова чистят крыши многоэтажек без страховки и не огораживают внизу место сброса снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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