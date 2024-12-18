Подозреваемого в организации теракта против генерала Кириллова и его помощника допросили

ФСБ опубликовала видео с подозреваемым в причастности к теракту, в котором погибли начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Во время допроса злоумышленник рассказал, что за совершение преступления украинские спецслужбы пообещали ему вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Кроме того, подозреваемый пошагово рассказал о подготовке и совершении преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.