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18 декабря, 11:15

Происшествия

Подозреваемого в организации теракта против генерала Кириллова и его помощника допросили

Подозреваемого в организации теракта против генерала Кириллова и его помощника допросили

ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Кириллова доставлен в СКР

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова и его помощника

Задержаны подозреваемые в совершении теракта против генерал-лейтенанта Кириллова

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ФСБ опубликовала видео с подозреваемым в причастности к теракту, в котором погибли начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Во время допроса злоумышленник рассказал, что за совершение преступления украинские спецслужбы пообещали ему вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Кроме того, подозреваемый пошагово рассказал о подготовке и совершении преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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