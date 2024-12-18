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18 декабря, 10:30

Происшествия

ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника

ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Кириллова доставлен в СКР

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова и его помощника

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Родным убитого генерал-лейтенанта Кириллова выразили соболезнования в МО РФ

Подозреваемого в совершении теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Черное под Балашихой. ФСБ России опубликовала кадры допроса 29-летнего гражданина Узбекистана.

На видео мужчина признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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