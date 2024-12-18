18 декабря, 10:30Происшествия
ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника
Подозреваемого в совершении теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Черное под Балашихой. ФСБ России опубликовала кадры допроса 29-летнего гражданина Узбекистана.
На видео мужчина признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.