ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство генерала Кириллова и его помощника

Подозреваемого в совершении теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Черное под Балашихой. ФСБ России опубликовала кадры допроса 29-летнего гражданина Узбекистана.

На видео мужчина признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.