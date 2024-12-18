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Новости

18 декабря, 07:15

Происшествия

Новости регионов: 700 человек задействовали в очистке Черноморского побережья от мазута

Новости регионов: 700 человек задействовали в очистке Черноморского побережья от мазута

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МЧС в 1,5 раза увеличило группировку спасателей, которые занимаются сбором нефтепродуктов на побережье Черного моря. В настоящее время Береговую линию в Краснодарском крае очищают более 700 человек и свыше 60 единиц техники. Работу осложняет погода – в районе дует сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду. Ранее огромное пятно мазута образовалось после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Волна до Анапы.

Между тем мощный шторм, который привел к крушению танкеров, сместился в сторону Сочи. Под воду ушли некоторые улицы города, а также дороги в Адлере и набережная в Сириусе. В нескольких районах сильный ветер повалил кипарисы. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в регионе, как минимум до вечера 18 декабря. До этого момента ожидается 6-балльный шторм с высотой волн до 5 метров, а также есть вероятность формирования смерчей над морем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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