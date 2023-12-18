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18 декабря, 16:45

Происшествия

В столичной больнице имени Юдина спасли девушку, которую сбил грузовик

В столичной больнице имени Юдина спасли девушку, которую сбил грузовик

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Врачи столичной больницы имени Юдина спасли ногу девушке, которую на переходе сбил грузовик. Ее привезли в приемное отделение в шоковом состоянии с тяжелейшими травмами и множеством переломов.

Чтобы стабилизировать состояние пациентки, работали специалисты сразу нескольких отделений. Всего девушка провела в больнице более двух месяцев. В настоящее время она проходит курс реабилитации и находится под постоянным наблюдением врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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