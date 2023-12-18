В столичной больнице имени Юдина спасли девушку, которую сбил грузовик

Врачи столичной больницы имени Юдина спасли ногу девушке, которую на переходе сбил грузовик. Ее привезли в приемное отделение в шоковом состоянии с тяжелейшими травмами и множеством переломов.

Чтобы стабилизировать состояние пациентки, работали специалисты сразу нескольких отделений. Всего девушка провела в больнице более двух месяцев. В настоящее время она проходит курс реабилитации и находится под постоянным наблюдением врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.