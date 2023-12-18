Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту

Boeing 737 возвращается в Шереметьево. Информагентства сообщают, что на борту самолета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси. Судно выполняло рейс в Ереван.

Ранее авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета во Внуково. Незадолго до этого СМИ сообщили, что воздушное судно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, тем не менее посадка прошла успешно.