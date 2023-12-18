Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:15

Происшествия

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту

Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

"Безопасный город": турагент обманул клиентов на 11 млн рублей

"Безопасный город": мошенница представилась дочерью пенсионера и попросила денег

"Безопасный город": суд рассматривает дело юрфирмы, обманувшей более 80 человек

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии помогли попавшему в ДТП водителю

"Безопасный город": полиция в Москве закрыла нелегальное игорное заведение

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

"Безопасный город": сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у водителя оружие

В парке "Лосиный остров" повысят меры противопожарной безопасности после возгорания

Boeing 737 возвращается в Шереметьево. Информагентства сообщают, что на борту самолета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси. Судно выполняло рейс в Ереван.

Ранее авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета во Внуково. Незадолго до этого СМИ сообщили, что воздушное судно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, тем не менее посадка прошла успешно.

Читайте также
происшествиявидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика