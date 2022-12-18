В Австралии фанаты подрались с футболистами. Это случилось во время матча восьмого тура местного чемпионата, в котором встретились "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори".

В первом тайме болельщики поджигали дымовые шашки, одна из которых попала на поле. Вратарь "Мельбурн Сити" кинул ее обратно на трибуну, что спровоцировало фанатов. Те выбежали на поле, и началась драка.

Во вратаря попали ведром и разбили ему голову. У него сотрясение мозга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

