Эксперты связали пожар в Приморье с мораторием на внеплановые проверки бизнеса

Причиной пожара в Приморье мог стать мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Такое мнение озвучивают эксперты.

Ослабление контроля, утверждают они, способствовало и крупным пожарам в Москве, а именно в торговых центрах Химок и Балашихи, а также на складе на Комсомолькой площади.

Теперь МЧС намерено провести внеплановые инспекции во всех торгово-развлекательных центрах и на складах страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

