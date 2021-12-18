Под Ярославлем опрокинулся автобус с детьми

Аварию с детским автобусом в Ярославской области будет расследовать центральный аппарат следственного комитета. Она произошла утром. В салоне находились дети от 10 до 12 лет, они ехали в Подмосковье на спортивные соревнования. В какой-то момент у лесовоза, шедшего впереди, оторвало прицеп, бревна раскатились. Из-за них автобус с детьми опрокинулся. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, некоторых везли машины медицины катастроф. Помощь понадобилась 11 детям и водителю автобуса.

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