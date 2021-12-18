В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный"

08:15
Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там на заводе "Северная верфь" загорелся корвет "Проворный", который строили по заказу Минобороны. Огонь охватил три палубы. Чтобы справиться с пламенем, на место отправили около 200 спасателей. Во время тушения трое из них получили ожоги и травмы. Пожар удалось локализовать только через несколько часов. Сообщают, что корпус корабля не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство. Корвет "Проворный" планировали передать Тихоокеанскому флоту в конце следующего года. Основная задача кораблей этого проекта – обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок. Возможно, такие корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Подробнее – на телеканале Москва 24.
((<https://topspb.tv/news/2021/12/17/ploshad-goreniya-na-bortu-korveta-v-peterburge-snizilas-do-300-kvadratov/>
При тушении пожара на корвете в Петербурге пострадали три человека
<https://topspb.tv/news/2021/12/17/prokuratura-peterburga-nachala-proverku-po-faktu-pozhara-na-korable/>
Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на корабле
<https://topspb.tv/news/2021/12/17/v-osk-naznachat-komissiyu-dlya-vyyasneniya-obstoyatelstv-pozhara-na-provornom/>
В ОСК назначат комиссию для выяснения обстоятельств пожара на «Проворном»
<https://twitter.com/Capt_Navy/status/1471918765474562050> new видео
<https://riafan.ru/region/spb/1573266-fan-publikuet-novoe-video-s-mesta-pozhara-na-severnoi-verfi-v-peterburge> new видео
https://meduza.io/news/2021/12/17/na-verfi-v-sankt-peterburge-zagorelsya-korvet-stroyaschiysya-dlya-minoborony))
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