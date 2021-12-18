Названа причина ДТП с автобусом в Ярославской области

Авария с автобусом в Ярославской области произошла из-за того, что у впереди ехавшего грузовика КАМАЗ отцепился прицеп и рассыпались бревна. Пострадали 12 детей и водитель автобуса – их доставили в медучреждение.

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