Новости регионов: гололедица стала причиной массовых аварий на Камчатке

Метель и гололед стали причиной массовых аварий по всему Петропавловску-Камчатскому. Сотни автомобилей оказались разбиты. Ситуацию осложняет и низкая видимость из-за снегопада.

В Казани при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина. Возгорание произошло на седьмом этаже, предварительно, после взрыва газа на балконе. Спасатели обследовали кухню. Газовое оборудование там не пострадало.

