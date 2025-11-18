18 ноября, 22:45Происшествия
Новости регионов: гололедица стала причиной массовых аварий на Камчатке
Метель и гололед стали причиной массовых аварий по всему Петропавловску-Камчатскому. Сотни автомобилей оказались разбиты. Ситуацию осложняет и низкая видимость из-за снегопада.
В Казани при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина. Возгорание произошло на седьмом этаже, предварительно, после взрыва газа на балконе. Спасатели обследовали кухню. Газовое оборудование там не пострадало.
