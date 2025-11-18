Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 15:15

Происшествия

Новости мира: в Конго загорелся самолет с министром страны на борту

Новости мира: в Конго загорелся самолет с министром страны на борту

Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве

Вертолет санавиации забрал пострадавших в массовом ДТП на проспекте Андропова

Четыре машины столкнулись на проспекте Андропова

Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

Торнадо образовался рядом с городом Банджао в Индонезии

Новости мира: обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане

Мощный циклон принес на Камчатку сильный ветер со снегом

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

В Конго выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся самолет с министром страны Конго Луи Кабамбой на борту. В авиакатастрофе никто не пострадал. Из салона эвакуировали 20 человек, их багаж полностью выгорел.

Тысячи шахтеров вышли на массовый митинг в столице Перу, требуя дать им разрешение на продолжение работы в некоторых штатах. Ранее правительство отменило более 50 тысяч документов неформальных работников, которые позволяли им работать на территории страны.

Золотой унитаз "Америка" выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Произведение сантехнического искусства создал итальянский художник. Арт-объект весит более 100 килограммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика