Новости мира: в Конго загорелся самолет с министром страны на борту

В Конго выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся самолет с министром страны Конго Луи Кабамбой на борту. В авиакатастрофе никто не пострадал. Из салона эвакуировали 20 человек, их багаж полностью выгорел.



Тысячи шахтеров вышли на массовый митинг в столице Перу, требуя дать им разрешение на продолжение работы в некоторых штатах. Ранее правительство отменило более 50 тысяч документов неформальных работников, которые позволяли им работать на территории страны.



Золотой унитаз "Америка" выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Произведение сантехнического искусства создал итальянский художник. Арт-объект весит более 100 килограммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.