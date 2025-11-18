Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве. Там столкнулись четыре машины, одна из них перевернулась.

В результате ЧП пострадали три человека. Одного мужчину в больницу отправили вертолетом, борт московского авиационного центра приземлялся прямо на проезжую часть. Движение в районе дома 33 почти полностью перекрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.