Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 15:15

Происшествия

Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве

Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве

Вертолет санавиации забрал пострадавших в массовом ДТП на проспекте Андропова

Четыре машины столкнулись на проспекте Андропова

Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

Торнадо образовался рядом с городом Банджао в Индонезии

Новости мира: обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане

Мощный циклон принес на Камчатку сильный ветер со снегом

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

"Московский патруль": столичная полиция задержала мужчину, который ограбил магазин

Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве. Там столкнулись четыре машины, одна из них перевернулась.

В результате ЧП пострадали три человека. Одного мужчину в больницу отправили вертолетом, борт московского авиационного центра приземлялся прямо на проезжую часть. Движение в районе дома 33 почти полностью перекрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика