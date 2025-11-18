18 ноября, 15:15Происшествия
Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве
Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве. Там столкнулись четыре машины, одна из них перевернулась.
В результате ЧП пострадали три человека. Одного мужчину в больницу отправили вертолетом, борт московского авиационного центра приземлялся прямо на проезжую часть. Движение в районе дома 33 почти полностью перекрыто.
