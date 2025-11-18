Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

В Омской области около села Ростовка произошел взрыв на газопроводе во время проведения ремонтных работ. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть промышленных предприятий временно отключена от газоснабжения. Специалисты работают над восстановлением подачи газа в штатном режиме.

На Камчатке сложилась сложная дорожная обстановка из-за мощного снегопада и сильного гололеда. За сутки зафиксированы десятки дорожно-транспортных происшествий, в том числе на крутых склонах, где транспортные средства не справляются с управлением. Количество выпавшего снега в четыре раза превысило месячную норму.

