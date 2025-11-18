Форма поиска по сайту

18 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

Торнадо образовался рядом с городом Банджао в Индонезии

Новости мира: обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане

Мощный циклон принес на Камчатку сильный ветер со снегом

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

"Московский патруль": столичная полиция задержала мужчину, который ограбил магазин

"Московский патруль": таможенники Шереметьево задержали пассажира из-за контрабанды

"Московский патруль": соседи слышали крики в день убийства ребенка в Балашихе

Пожар ликвидировали на стройке элитного ЖК в центре Москвы

В Омской области около села Ростовка произошел взрыв на газопроводе во время проведения ремонтных работ. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть промышленных предприятий временно отключена от газоснабжения. Специалисты работают над восстановлением подачи газа в штатном режиме.

На Камчатке сложилась сложная дорожная обстановка из-за мощного снегопада и сильного гололеда. За сутки зафиксированы десятки дорожно-транспортных происшествий, в том числе на крутых склонах, где транспортные средства не справляются с управлением. Количество выпавшего снега в четыре раза превысило месячную норму.

