18 ноября, 07:45

Новости мира: обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане

Обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане. Очевидцы успели снять происшествие на видео. Камни посыпались с сильным грохотом, поднимая вверх огромные клубы пыли. Информации о пострадавших не сообщается.

На Гаити из-за бандитизма закрыли школы, ограничили время работы магазинов и усилили меры безопасности на улицах. Полиции пришлось объявить всеобщую мобилизацию.

Сильные дожди размыли дороги в Саудовской Аравии. Накануне ливни прошли в ряде регионов страны. Больше всего осадков выпало в провинции Мекка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

