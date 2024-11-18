Полиция задержала таксиста, который стрелял в пассажирский автобус в Москве

В Москве задержали таксиста, который стрелял в пассажирский автобус в районе Южное Медведково. Как рассказал водитель автобуса, проезжавший мимо таксист неожиданно открыл огонь из пневматического оружия. В кабине разбито стекло. Пассажиры не пострадали.

Стрелявший скрылся с места, но по горячим следам его поймали. Полиции мужчина заявил, что водитель автобуса посигналил, ему это не понравилось. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

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