Порядка 30 учеников столичной школы № 1512 пожаловались на симптомы кишечной инфекции

Три десятка учеников из 12 классов школы № 1512 обратились к врачу с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщила директор столичного учреждения.

Роспотребнадзор приостановил работу школы. У всех заболевших диагностировали норовирус второго типа. Госпитализация никому не потребовалась, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас специалисты изучают пробы питания, воды из кулеров и анализы сотрудников школы, которые контактируют с детьми. Обучение пока продолжается в удаленном формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.