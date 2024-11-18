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18 ноября, 16:15

Происшествия

Порядка 30 учеников столичной школы № 1512 пожаловались на симптомы кишечной инфекции

Порядка 30 учеников столичной школы № 1512 пожаловались на симптомы кишечной инфекции

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Три десятка учеников из 12 классов школы № 1512 обратились к врачу с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщила директор столичного учреждения.

Роспотребнадзор приостановил работу школы. У всех заболевших диагностировали норовирус второго типа. Госпитализация никому не потребовалась, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас специалисты изучают пробы питания, воды из кулеров и анализы сотрудников школы, которые контактируют с детьми. Обучение пока продолжается в удаленном формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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