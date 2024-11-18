Новости регионов: кровля клинической больницы загорелась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня загорелась кровля Центральной клинической больницы № 3. Возгорание произошло во время ремонта. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Пациентам даже пришлось прыгать из окон. Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

На космодроме Байконур утро началось с вывоза ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс МС-29" на борту. Ее установили в вертикальное положение на стартовом комплексе и сейчас готовят к пуску. Он запланирован через два дня.

В Хабаровске река Амур не замерзает. Обычно в середине ноября река уже покрыта льдом, но в этот раз тепло не по сезону. Последние дни температура воздуха в Хабаровске была на 4 градуса выше нормы.